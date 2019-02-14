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المكتب التنفيذى للجنة القومية: مصر ضمن 12 دولة لديها برنامج مكافحة الفيروسات

الخميس، 14 فبراير 2019 07:47 م
المكتب التنفيذى للجنة القومية: مصر ضمن 12 دولة لديها برنامج مكافحة الفيروسات وكيل وزارة الصحة خلال مشاركته بالمؤتمر
كتبت أمل علام
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قال الدكتور  فيصل جودة ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، إن أمراض الكبد يعانى من مضاعفاتها كثيرا من الأسر المصرية، و تمثل عبئا نفسيا علي المرضي وذويهم ، وعبئا اقتصاديا يؤثر بالسلب على اقتصاديات الصحة فى مصر.

 وأكد خلال المؤتمر الــ 14 لمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ أنه في إطار الوعي الغير مسبوق للإرادة السياسية، و تحت شعار 100 مليون صحة، والتى أطلقها رئيس الجمهورية،و إيمانا من الجميع أن الذراع الأساسي للتنمية هو صحة المواطن فقد أخذت وزارة الصحة بكفر الشيخ علي عاتقها وزاره تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وبمشاركه جميع الجامعات المصرية الشكل التنفيذي للمبادرة و الإعداد لها لضمان نجاح هذه المبادرة، وأخذت الجهات التنفيذية فى جميع المحافظات الخطي الحثيثة ورسم الخطط التنفيذية، والتخطيط الجيد لضمان نجاح هذه المبادرة.

وقال إن مركز كبد كفر الشيخ هذا الصرح الذي يستقبل آلاف المرضي يوميا، يعتبر مشاركا أساسيا في منظومة الصحة بكفر الشيخ، تحت قياده واعية وواعده لرفع معاناة مرضى الكبد بكفر الشيخ.

من جانبه قال الدكتور محمد البرعى بالمكتب التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر تخطت العديد من العوائق التى تواجهها العديد من الدول الأخرى مثل تكاليف العلاج، والتحاليل، حيث تغطى العلاج نفقة الدولة فى مصر لجميع المرضى سواء على نفقة التأمين الصحى أو نفقة الدولة.

وأكد أن مصر تخطت عوائق كثيرة مثل زيادة عدد المراكز، وتدريب الأطقم الطبية على عمل المسح الشامل على المواطنين، وتحويلهم للعلاج بمراكز علاج فيروس سي.

وقال الدكتور محمد البرعى تعتبر مصر واحدة من 12 دولة فقط حول العالم التى استطاعت أن تقوم بإنشاء خطة قومية للتخلص من الفيروسات الكبدية والتى ستحقق هذا الهدف قريبا.

 


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فيروس سى

كفر الشيخ

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

علاج فيروس سى

مركز ابحاث الكبد




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