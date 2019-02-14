المصرية للاتصالات توقع اتفاقا لإتاحة خدمات البنية التحتية لشركة أورنج

كتبت- هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنچ داتا عن توقيع اتفاقية جديدة لخدمات البنية التحتية والإتاحة والتي ستمكن شركة أورنج داتا كأول مشغل في السوق يقوم بتوقيع تلك الاتفاقية من الاستمرار في اتاحة خدمات الإنترنت فائقة السرعة لعملائها في السوق المصري.

وتتيح هذه الاتفاقية استخدام البنية الاساسية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات من الألياف الضوئية للمنزل (FTTH) وتكنولوجيا خطوط المشترك الرقمية فائقة السرعة (VDSL) بما يصل بالحد الأقصى لسرعات الانترنت إلى 100 ميجابت في الثانية (Mbps) بدلاً من 16 ميجابت في الثانية (Mbps) المعمول بها حالياً.

وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "إن توقيع هذه الاتفاقية يدعم العلاقة الاستراتيجية طويلة الأجل مع شركة أورنچ فى مختلف قطاعات الأعمال حيث يعد إطار العمل بتكنولوجيا الـbitstream دليل على سعينا المستمر لتقديم أفضل مستوي خدمة للسوق المصري، كما يتيح للشركة المصرية للاتصالات تعظيم الاستفادة من استثماراتها الضخمة في تطوير بنيتها التحتية ".

وعلق المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورانچ داتا قائلاً: "إن التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات المقدم الرئيسي لخدمات البنية الأساسية يعد خطوة هامة من أجل تقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة للعملاء".