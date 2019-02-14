المشدد 5 سنوات لطالب أصاب ضابط شرطة ومواطن فى المطرية

معاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى والتعدى على شخص، واستعمال القوة والعنف ضد معاون مباحث قسم شرطة المطرية لمنعه من ضبطه.

وكانت نيابة شرق القاهرة أحالت القضية رقم 25773 لسنة 2016 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 7086 لسنة 2016 كلى شرق القاهرة، إلى المحكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من "م.خ" 23 سنة طالب، و"ح.م"، لانهما فى يوم 15 نوفمبر 2016 حازا، وأحرزا سلاح نارى غير مششخن "بندقية يدوية التعمير والتفريغ" بغير ترخيص، وحازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام الاول دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو احرازها، وأحدثا وآخرين مجهولين اصابة المجنى عيه "أ.أ"، والتى اعجزته عن مباشرة اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوم، واستعملا القوة مع موظف عام وهو معاون مباحث قسم شرطة المطرية، والقوة المرافقة له لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما متلبسين بجريمتهما محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا من ذلك مقصدهما وتمكن من ضبط الاول ولاذ الثانى بالفرار.