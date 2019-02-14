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الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الخميس، 14 فبراير 2019 12:01 ص
الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية بشكل ملحوظ، وستصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة نهاية العام الجارى إلى حوالى 6 آلاف ميجا وات عبارة عن 1465 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان و580 ميجا وات من محطة رياح جبل الزيت و250 ميجا وات من محطة رياح، بالإضافة إلى 3 آلاف ميجا وات من الطاقة المائية.

 
وأوضح "الخياط"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين الأول هو خاص بمشروعات الهيئة، والثانى خاص ببرنامج تعريفة التغذية، وبالنسبة للمشروعات التى تنفذها الهيئة فهناك محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع اليابان، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وسيتم إطلاق المناقصة الخاصة بها قريبا وأخرى بقدرة 20 ميجا وات بكوم أمبو، بالإضافة إلى مشروعات بنظام تعريفة التغذية تحت الإنشاء بقدرة 1465 ميجا وات بمنطقة بنبان التى تعتبر أكبر تجمع للخلايا الشمسية على مستوى العالم بمشاركة القطاع الخاص، ومن المقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجارى، حيث أنه تم الانتهاء من ربط 9 محطات منهم بقدرة 450 ميجا وات حتى الآن بالشبكة.


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الطاقة المتجددة

محمد الخياط

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