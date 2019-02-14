الكشف على 1500 مواطن خلال القافلة الطبية بكفر تقى بدمياط

حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان وكذلك إعداد التقارير اللازمة للحالات التى تستدعى التحويل إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لمحو الأمية.

كما شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال القافلة بعمل ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.