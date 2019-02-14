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الكشف على 1500 مواطن خلال القافلة الطبية بكفر تقى بدمياط

الخميس، 14 فبراير 2019 10:15 م
الكشف على 1500 مواطن خلال القافلة الطبية بكفر تقى بدمياط قافلة طبية - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1500 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت خلال يومى الأربعاء والخميس بقرية كفر تقى مركز الزرقا.

 
حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان وكذلك إعداد التقارير اللازمة للحالات التى تستدعى التحويل إلى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لمحو الأمية. 
 
كما شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال القافلة بعمل ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
 
 
 

 


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