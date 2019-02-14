video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القوى العاملة": اليوم انتهاء قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة 1300 جنيه

الخميس، 14 فبراير 2019 08:00 ص
"القوى العاملة": اليوم انتهاء قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة 1300 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس ، من قبول طلبات الراغبين فى التدريب الفندقى للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن تم الاتفاق مع إدارة الفندق علي زيادة مكافأة التدريب من 1000 جنيه إلي 1300 شهريا ، مشيرا إلي أن البرنامج التدريبى يشمل 150 متدرباً مجاناً فى الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر ، وذلك فى مقر فندق انتركونتيننتال "سيتى ستارز".

ولفت الوزير، أنه سيتم منح المتدرب عقب اجتيازه الدورة شهادة معتمدة تفيد نجاحه، مشيرًا إلى أن يشرط فى المتقدم للبرنامج التدريبي، ألا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عامًا، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعوقه عن التدريب، وذلك بعد اجتيازه اختبارات القبول فى التدريب، ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وخاصة خريجي السياحية والفندقة  عالي ومتوسط وفوق المتوسط.

وتقبل الطلبات باليد بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بالشباك الواحد.

 وأوضح الوزير، أن التدريب يأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتى ستارز، الذى يرمى إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقى لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وذلك من أجل الحد من المخاطر التى تهدد سلامتهم فى بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلى.

وقال الوزير: إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كى تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، فى جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة فى التدريب مع باقى الشركات فى جميع القطاعات للمساهمة فى تطوير ملف التدريب فى مصر، مرحبًا بجميع الشركات التى تود أن تسهم فى تطوير ملف التدريب فى مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كى يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريباً حقيقياً، وجادً.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة: انتهاء قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب غدا

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة