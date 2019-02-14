"القومية لمياه الشرب": محطة معالجة الصرف الصحى تخدم 25% من أهالى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

كانت محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالزقازيق، حلما أصبح حقيقة على أرض الواقع، تخدم 25% من أهالى محافظة الشرقية، بعد مأساة عاشها 2 مليون مواطن تجسدت فى تلوث بيئى وطفح وسيارات كسح تلقى بالمخلفات فى مياه الشرب، ذلك فى إطار خطة الدولة لإقامة مشروعات تنموية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.. بهذه الكلمات بدأ بها المهندس محمد السيد مدير فرع الشرقية للهيئة القومية لمياه الشرب تصريحه لـ" اليوم السابع" .

انتقل "اليوم السابع" إلى أرض المشروع، التى زارها المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى نوفمبر الماضى، قبل تسليمها لشركة مياه الشرب والصحى للتشغيل التجريبى المقرر الأسبوع المقبل، والمقامة على مساحة 13 فدانا بمدخل مدينة الزقازيق فى زمام قرية العصلوجى، وهى تعد أكبر محطة فى الوجه البحرى من حيث الطاقة الاستيعابية بعد محطة أبو رواش بطاقة 172 ألف متر مكب يوم، التى تكلفت أكثر من 650 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد السيد مدير فرع الشرقية للهيئة القومية لمياه الشرب أن المحطة منشأة على أحدث نظم معالجة الصرف الصحى من أحواض ومبان ومراحل تشغيل، وقال المهندس محمد السيد مدير فرع الشرقية للهيئة القومية لمياه الشرب، إن المحطة السابقة طاقتها الاستعابية كانت ضعيفة وكان اتجاه الدولة لضرورة التوسعة لخدمة المواطنين.

و أضاف قائلاً: تتكون التوسعات من "بئر التوزيع، أحواض الترسيب الابتدائى، الترسيب النهائى التهوية الميكانيكية، تجفيف الحمأة، تركيز الحمأة، ثم مبانى التوليد والمحولات وهى تعمل بطاقة عالية جدا، "الكلور الرفع التصافى والإدارة والورشة"، مضيفا أن كل مبنى تم اختيار موقعه بعناية شديدة وطبقا للمواصفات الهندسية المتابعة فى تنفيذ هذه الأنواع من المحطات، وتضم المحطة شبكات انحدار تمتد لمسافة 32 كيلو وخطوط طرد لمسافة 22 كيلو ذلك بأقطار مختلفة.

وأشار "السيد"، إلى أن هذه المحطة مربوط عليها 5 محطات رفع بنطاق الزقازيق ومركز الزقازيق، التى تخدم أكثر من 2 مليون مواطن بهذه المناطق، وهى محطات رفع "الحسينية ، كفر الزند ، كفر الحصر وبنايوس ، غرب ، الزقازيق بحرى"، لافتا إلى أن محطة من السابقين تشمل "بيارة وعنبر علوى، مبانى ديزل، مخزن ، غرف مراقبة ، الإدارة".

وعن أعداد القرى والمناطق المستفادة من المشروع، قال "السيد"، إنها 15 قرية وحى وهى "المسلمية ، بنى عامر ، الزرقية ، كفر يوسف سلامة ، كفر أبو حاكم ، كفر الحصر و بنايوس ، كفر الحمام ، بهجات ، مشتول القاضى ، وأحياء من الزقازيق هى المهندسين ، الزند ، الحسينية ، التجنيد غرب الزقازيق ، وبحرى الزقازيق".

وتابع أن المحطة مجهزة لطاقة استعابية مستقبلية، تصلح لضم محطات رفع من المراكز المجاورة، مؤكدا أن إجمالى حجم الاستثمارات فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بلغ أكثر من 13 مليار جنيه بمقدار 7.7 مليار لمشروعات مياه الشرب و5.3 مليار لمشروعات الصرف الصحى، ومن أبرز المشروعات المنتظر دخولها الخدمة خلال العام الجارى محطة مياه الشرب بأبو كبير بتكلفة 325 مليونا بطاقة 34 ألف متر مكعب، ومحطة معالجة العصايد بديرب نجم بطاقة 8 ألف متر مكعب بتكلفة 225 مليونا والتى تخدم 7 قرى بتوابعهم.