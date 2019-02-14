القبض على قاتلة ربة منزل ببولاق الدكرور.. صديقتها نفذت الجريمة بسبب طفلة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهمة بقتل ربة منزل ببولاق الدكرور، حيث بتين أنها صديقتها، واعترفت المتهمة بالاعتداء على القتيلة بقطعة خشبية، بسبب سوء معاملة المجنى عليها لابنتها الرضيعة بسبب بكائها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تدعى "لمياءح" 27 سنة ربة منزل، وتم العثور على طفلة رضيعة بجوارها على قيد الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المجنى عليها تستأجر غرفة بالشقة التى تم العثور بها على جثتها، وأن صديقتها "إجلال.م" 33 سنة تقيم بصحبتها، وأشارت التحريات إلى تورطها فى ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمة، تمكن النقيبان كريم عبد الرازق وأيمن سكورى من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيل المباحث الجنائية بقتل المجنى عليها، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب سوء معاملة القتيلة لطفلتها الرضيعة نظرا لبكائها المستمر، حيث اعتدت عليها بقطعة خشبية مما أسفر عن مقتلها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.