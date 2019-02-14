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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

الخميس، 14 فبراير 2019 11:51 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى مباحث القنطرة غرب، من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى، وكمية من الهيروين تزن حوالى 100جرام، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم محمد ثروت رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه، بالقبض على كل من المتهم "محمد.ع .ح- 21 عاما، والمتهم "أحمد .م .س- 22 عاما"، عاطلين وبحوزتهما سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 100 جرام، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي، هاتف محمول.
 
وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر لهما المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 
 

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