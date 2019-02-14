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الفريق التراس: الرئيس وجه بالاستفادة من التكنولوجيا الألمانية ولدينا مخطط للتعاون

الخميس، 14 فبراير 2019 01:12 م
الفريق التراس: الرئيس وجه بالاستفادة من التكنولوجيا الألمانية ولدينا مخطط للتعاون الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ستتعاون بشكل جاد وفعال مع الكثير من الشركات الألمانية خلال الفترة المقبلة، وهناك مخطط للتعاون فى عدة مجالات منها الطاقة والإلكترونيات وكثير من المجالات الأخرى، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء ذلك خلال لقاء الفريق التراس، بوفد شركة بنفيلد الألمانية، بمقر الهيئة، مؤكدا أن الهيئة تسعى للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية، باعتبار الهيئة أحد قلاع الصناعة فى مصر، وتعد قاطرة مشروعات الدولة القومية.

وأشار الفريق التراس، إلى أنه يثق فى الصناعة الألمانية، وفى الجودة التى تتميز بها تلك الصناعة، ولذلك فحجم التعاون سيكون كبيرا بين الجانبين.

 

 

 

 

 


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