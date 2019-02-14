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"الصيادلة" اجتماع طارىء مع "الفرعيات " لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة

الخميس، 14 فبراير 2019 06:31 م
"الصيادلة" اجتماع طارىء مع "الفرعيات " لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة نقابة الصيادلة أرشيفية
كتبت آية دعبس
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دعت النقابة العامة للصيادلة النقباء الفرعيين بالمحافظات لاجتماع طارىء بمقر النقابة بالأزبكية يوم الأحد المقبل الموافق 17 فبراير، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الحراسة على النقابة.
 
وعلى صعيد آخر سادت حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلى بعد حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أمس الأربعاء فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة.
 
ودشن الصيادلة هاشتاج "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة" وكتبوا منشورات عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى تعبر عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم خاصة أن الانتخابات على الأبواب ومقرر إجرائها أول مارس المقبل، وكتب د.ناجى داود منشور قال فيه "فرض الحراسة على النقابات مخالف للدستور لا لفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة"، بينما نشر د.باسم فهمى منشور قال فيه "نفق جديد مظلم أرفض بشدة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة". 
 
وقال الدكتور أيمن شهاب: "مدة الاستئناف 15 يوم من تاريخ الحكم يتم عمل إستئناف فى يوم 28-2-2019 وتجرى الانتخابات رسميا وهيكون وجود مجلس جديد". 
 
وكتب الدكتور ياسر خاطر منشور "ضد الحراسة قولا واحدا، واسالوا ساحات المحاكم وطرقاتها ، وأضاف الدكتور ناجى داود" فرض الحراسة يعنى لجنة الحراسة تحصل على 10% من دخل النقابة لا للحراسة".
 
وقال الدكتور محمد حسن: "الدولة لن تنفذ والاستشكال سيقبل والانتخابات فى موعدها"، وقال د.محمد جمعة: " مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيا".
 
وكتب الدكتور سمير دياب: "قولا واحدا أنا ضد فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة"، وقال د.احمد رستم: "لا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة طبقا للدستور والاحكام السابقة".
 
 
 

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نقابة الصيادلة

الصيادلة




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