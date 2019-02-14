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السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالفيوم دون وقوع إصابات

الخميس، 14 فبراير 2019 12:52 م
السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالفيوم دون وقوع إصابات حريق - صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية سنهور بمركز سنورس دون إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مركز شرطة سنورس بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهور القبلية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مساحته 70 متر مكون من طابقين مبنى بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة ملك "عبد الرحمن.م.ع"، 30 سنة ونتج عن الحريق احتراق محتويات غرفة نوم.

 

وعلل مالك المنزل نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى بالثلاجة ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وتحرر المحضر رقم 797 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة سنورس وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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