السراج يطيح برئيس أركان حكومة الوفاق ويعين الفريق محمد الشريف خلفا له

كتب : أحمد جمعة

أصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الخميس، قراراً بتعيين رئيس جديد للأركان العامة للقوات العسكرية التى تتبعه.

ونص القرار الصادر اليوم الخميس رقم 9 لسنة 2019 على تعيين الفريق ركن محمد المهدى الشريف ليكون رئيساً لأركان حكومة الوفاق خلفاً للواء عبدالرحمن الطويل.

كما أصدر السراج القرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن تعيين معاون لرئيس أركان الوفاق بتعيين فريق ركن سالم محمد أحمد جحا ليكون معاون رئيس أركان الوفاق لشؤون التدريب.

يذكر أن رئيس أركان حكومة الوفاق السابق اللواء عبد الرحمن الطويل قد اجتمع في مكتبه بمقر رئاسة الأركان في طرابلس اليوم الخميس مع الملاحق العسكريين لدولتى تركيا وبريطانيا وبحث معهم وضع القوات التابعة للمجلس الرئاسى.

وجاء قرار فائز السراج بعد دعم اللواء عبد الرحمن الطويل لعمليات الجيش الوطنى الليبى ضد الإرهابيين جنوب البلاد.