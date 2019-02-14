الخارجية الأمريكية تؤكد مصرع سائحين أمريكيين فى حادث طائرة بكينيا

أ ش أ

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم/الخميس/، مصرع اثنين من السياح الأمريكيين فى حادث الطائرة الخفيفة التى تحطمت أمس/الأربعاء/ غربى كينيا.

وقال المتحدث - فى تصريح لشبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية - "إن السلطات الأمريكية على اتصال مع السلطات الكينية واستطيع أن أؤكد أن الحادث أسفر عن مصرع اثنين من السياح الأمريكيين".

وقدم المتحدث عزائه لعائلات الضحايا، معربًا عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات القنصلية اللازمة لهم.

وكانت الطائرة قد تحطمت خلال محاولتها الهبوط اضطراريًا بعد رحلة في محمية طبيعية غرب كينيا، حيث أسفر الحادث عن مصرع خمسة أشخاص من بينهم قائد الطائرة