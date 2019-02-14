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التحقيقات: قاتل حارس فيلا المقطم كان سائقا لصاحبها وانتقم بسبب خلافات سابقة

الخميس، 14 فبراير 2019 07:00 ص
التحقيقات: قاتل حارس فيلا المقطم كان سائقا لصاحبها وانتقم بسبب خلافات سابقة جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، فى واقعة اتهام سائق بقتل حارس فيلا عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث كان المتهم كان يعمل سائقا لدى صاحب الفيلا، وترك العمل منذ فترة قصيرة، وعاد بعدها ليقتل حارس العقار بسبب خلافات بينهما.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة المقطم، إخطارا من المستشفى باستقبال حارس فيلا جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ "س.ز"، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة سائق سابق عند صاحب الفيلا يدعى "ا.ع".

وبتقنين الإجراءات الأمنية ألقت قوة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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