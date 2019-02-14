التحريات: المتهم بقتل رضيعه فى التجمع الخامس يعانى اضطرابات نفسية وذهنية

كتب أحمد حسنى

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع الأب المتهم بقتل طفله فى التجمع الخامس وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثة، وكشفت التحريات التى تسلمتها النيابة، عن معاناة المتهم من اضطرابات ذهنية ونفسية، دفعته لارتكاب الجريمة.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما انتقل فريق منها، لمعاينة موقع مقتل طفل على يد والده بمنطقة التجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من الأهالى، يتهم عاملا بخنق رضيعه الذى يبلغ من العمر 10 أشهر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكنت الأجهزة من القبض على المتهم وحررت له المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.