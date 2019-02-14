البيج بدرجاته.. محافظ الجيزة: طلاء 50 عقار بكل حى ومركز ومدينة كمرحلة أولى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ 50 عقار على مستوى كل وحدة محلية كمرحلة أولى فى تطبيق قرار طلاء المبانى باللون الموحد بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى والشركات الخاصة والأهالى لسرعة إنجاز الأعمال.

وأعلن راشد أن أول حى ومركز ومدينة سينتهى من أعمال طلاء المبانى التى تم رصدها سيتم منحه مكافأة مالية للعاملين به تشجيعاً لهم على إنجاز الأعمال للبدء فى اختيار مبانى أخرى لطلائها فى المراحل المقبلة، مؤكداً أنه سيتابع من على أرض الواقع أعمال الطلاء ونسب تنفيذ الأعمال.

ووجه المحافظ باختيار الألوان اللائقة وهى ألوان البيج بدرجاته، التى تعكس طبيعة المحافظة الأثرية وفتح كل سبل التعاون مع الأهالى لإنجاح منظومة العمل.

وفى سياق آخر كلف المحافظ بحصر المبانى ذات الخطورة الملاصقة للمدارس سواء كانت أسوار أو عقارات أو مبانى أو منشأت جارى إنشاؤها لاتخاذ اللازم حيالها من أجراءات تكفل سلامة الطلاب والمواطنين.

كما وجه الإدارات الهندسية بكل وحدة محلية بالمرور الدورى على العقارات الصادر لها تراخيص والكائنة بجوار المدارس للتأكد من مطابقتهم للتراخيص الصادرة واتخاذهم كل سبل الامان اللازمة حفاظا على حياه المارة من المواطنين والطلاب والعقارات الملاصقة .