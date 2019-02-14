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البابا تواضروس يترأس جنازة اسقف البحر الأحمر بالبطرسية اليوم

الخميس، 14 فبراير 2019 04:00 ص
البابا تواضروس يترأس جنازة اسقف البحر الأحمر بالبطرسية اليوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، صلوات جنازة الانبا ثاوفيلوس اسقف البحر الأحمر الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

كانت الكنيسة القبطية قد اعلنت أمس وفاة  الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر، عن عمر ناهز ٧٧ سنة، قضى منها أكثر من ٤٣ سنة راهبًا وأسقفًا.
ولد الأب الأسقف المتوفي في إبريل عام ١٩٤٢، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام ١٩٦٧، ثم ترهب في دير السريان بوادي النطرون عام ١٩٧٥ باسم الراهب أغناطيوس السرياني، وسيم قسًّا في ١٩٧٨، ورسم قمصًا في ١٩٨٠.

انتُدِب للخدمة ككاهن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا بين عامي ١٩٨٢ و١٩٨٨، ثم عينه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث أسقفًا للبحر الأحمر في ١٤ يونيو عام ١٩٩٢ بعد أن صارت البحر الأحمر إيبارشية مستقلة بعد فصلها عن إيبارشية قنا عقب وفاة  الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق.
 


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اسقف البحر الاحمر

انبا ثاؤفيلس

جنازة اسقف البحر الاحمر




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