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الأموال العامة تضبط شخص زور تأشيرة إقامة دولة أجنبية

الخميس، 14 فبراير 2019 12:07 م
الأموال العامة تضبط شخص زور تأشيرة إقامة دولة أجنبية المتهم
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لتزويره تأشيرة إقامة بإحدى الدول الأجنبية بقصد استغلالها للسفر للخارج.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عيد.ع" صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، ومقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بتزوير تأشيرة إقامة لإحدى الدول الأجنبية ليتمكن من السفر خارج البلاد.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته كارت إقامة لإحدى الدول الأجنبية لمدة عشرة سنوات تحمل إسمه وصورته الشخصية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وقرر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية " تعرف عليه إبان فترة عمله بالخارج بإحدى الدول الأجنبية مقابل مبلغ مالى .

 

ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.

 

المتهم
المتهم

 

المضبوطات
المضبوطات

 


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