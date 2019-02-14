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الأمن يضبط شخصين وراء قتل شاب بعد استدراجه بالهيروين لكرداسة بالجيزة

الخميس، 14 فبراير 2019 03:42 م
الأمن يضبط شخصين وراء قتل شاب بعد استدراجه بالهيروين لكرداسة بالجيزة هيروين ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح  قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أمن الجيزة فى ضبط شخص لاشتراكه مع آخر فى واقعة مقتل مواطن بالجيزة، والاستيلاء على سيارته الملاكى وهاتفه المحمول.

 

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة بالطريق الأبيض بناحية برك الخيام بدائرة المركز موثوقة اليدين من الخلف وبها جروح وكدمات متفرقة والعثور بطيات ملابسه على لفافة لمخدرى الهيروين والحشيش، وما تبين من خلال الفحص أنه يُدعى "وحيد .ح" ومُقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة "سلامة.م" ومُقيم كرداسة، و"محمد مزيكا" مُقيم بكرداسة .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واشتراكه والمتهم الثانى فى استدراج المجنى عليه لبيع مخدر الهيروين له وأثناء محاولته سرقة هاتفه المحمول ومقاومة المجنى عليه له قام المتهم الثانى بالتعدى عليه أكثر من مرة بمقبض مسدس صوت كان بحوزته على رأسه فأودى بحياته ثم قاما بإيثاقه والتخلص من جثته بمكان العثور والاستيلاء على سيارته الملاكى التى كان يستقلها وهاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف.


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