"الأمن القومى الروسى": واشنطن تنشئ نظاما لاعتماد أفغانستان على أسلحتها

أ ش أ

قال أمين مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف اليوم /الخميس/ إن سلوك الولايات المتحدة فى أفغانستان يجعل كابول تعتمد على السلاح الأمريكى.

وقال باتروشيف - في مقابلة مع صحيفة (كومسومولسكايا برافدا) - "فيما يخص سحب الوحدات العسكرية للناتو من أفغانستان، سمعنا تصريحات مماثلة من مسؤولين أمريكيين، لكن في الواقع، لم يتم تنفيذها بعد. نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإنشاء نظام الاعتماد المباشر لأفغانستان على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية من أجل تعزيز موقعها في البلاد لسنوات عديدة".

وفيما يتعلق بانسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة، قال باتروشيف إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الدولي وسباق تسلح جديد.