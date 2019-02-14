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الأمن العام يضبط بلطجية أجبروا مواطنا على التوقيع على إيصالات أمانة بكرداسة

الخميس، 14 فبراير 2019 02:53 م
الأمن العام يضبط بلطجية أجبروا مواطنا على التوقيع على إيصالات أمانة بكرداسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة في ضبط مرتكبى واقعة سرقة شخص بالإكراه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بالجيزة.

وتلقى مركز شرطة كرادسة بالجيزة بلاغاً من "هشام م. ب" مالك شركة أدوية بيطرية وأعلاف، مُقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة بتضرره من "أحمد أ. ج" مُقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، لقيامه باستدراجه بإدعاء وجود عقار تحت الإنشاء للبيع كائن بدائرة المركز وعقب وصوله فوجئ بالمتهم وبرفقته آخرين قاموا بتهديده وإكراهه على التوقيع على دفتر إيصالات أمانة على بياض وعقدين لبيع سيارتين واستولوا منه على "سيارته - 23 ألف جنيه - ساعة يده-2 هاتف محمول- حافظة نقوده "بها بعض البطاقات الإئتمانية"- 2 خاتم فضة" وفروا هاربين.

وبالبحث والتحرى تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام من تحديد مرتكبى الحادث "أحمد.أ" وآخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المهتم الأول مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم إعادة السيارة المستولى عليها وضبط 12 إيصال على بياض ممهورين بتوقيع المُبلغ.

 

 

 


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