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الأحد المقبل..توزيع اجهزة التابلت على طلاب المدارس الثانوية بالبحيرة

الخميس، 14 فبراير 2019 11:16 م
الأحد المقبل..توزيع اجهزة التابلت على طلاب المدارس الثانوية بالبحيرة محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، استلام أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوى من وزارة التربية والتعليم و تسليمها إلى الإدارات التعليمية المختلفة.

وأضاف أنه سيتم توزيع الأجهزة الجديدة وعددها 30 ألف جهاز تابلت على طلاب 100 مدرسة ثانوية يوم الأحد المقبل بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

واشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة الى جاهزية المدارس الثانوية بالمحافظة للمشاركة فى المنظومة الجديدة لتطوير التعليم.

لافتا إلى جاهزية كافة المدارس لتطبيق منظومة تطوير التعليم ودعمها بخدمات الانترنت و"السبورات الذكية  وغيرها من الأجهزة الخاصة بالمشروع الجديد.

   


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