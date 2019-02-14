اغلاق ميناء نويبع بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء ، فى تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية، و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 30-35 عقدة جنوبيه و ارتفاع الاموج ما بين 3-4 أمتار، و الضغط 1008 مللى بار و حالة البحر مضطربة جدا .

حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى، و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية، و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .