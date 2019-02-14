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اغلاق ميناء نويبع بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 14 فبراير 2019 03:36 م
اغلاق ميناء نويبع بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية ميناء نويبع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء ،  فى تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية، و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 30-35 عقدة جنوبيه و ارتفاع الاموج ما بين 3-4 أمتار، و الضغط 1008 مللى بار و حالة البحر مضطربة جدا .
 
حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى، و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية، و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .
 
 
 
 
 
 

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