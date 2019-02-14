اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.





السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية





رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور





رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها

الإسكان: طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى مايو المقبل





قرار جمهورى بالتجديد لخيرت بركات فى منصب رئيس جهاز التعبئة والإحصاء لمدة عام





السجون تفرج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسى وسط زغاريد النساء

أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام





ضربات استباقية لمافيا تسريب امتحانات الثانوية العامة.. سقوط أدمن صفحة "شاومينج"





الأرصاد: غدا طقس بارد ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة





الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي