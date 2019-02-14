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الخميس، 14 فبراير 2019 09:25 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 14 فبراير 2019 08:42 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

 

1
 

 

السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية

2
 

 

رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور

3
 

 

رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها

4

الإسكان: طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى مايو المقبل

5
 

 

قرار جمهورى بالتجديد لخيرت بركات فى منصب رئيس جهاز التعبئة والإحصاء لمدة عام

6
 

 

السجون تفرج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسى وسط زغاريد النساء

7

أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام

8
 

 

ضربات استباقية لمافيا تسريب امتحانات الثانوية العامة.. سقوط أدمن صفحة "شاومينج"

9
 

 

الأرصاد: غدا طقس بارد ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

10
 

 

الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

 

 

 

 

 

 

 


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الدستور

السيسى

خيرت بركات

جهاز التعبئة والإحصاء

أسعار الذهب

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الإنتاج الحربي

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