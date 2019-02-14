اعتماد 7 ملايين جنيه لصرف الرواتب المتأخرة لعمال المدارس بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه _ابراهيم سالم

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، موافقة وزارة المالية على اعتماد مبلغ 7 ملايين جنيه لصرف المرتبات المتأخرة منذ عدة شهور لعمال الخدمات بمدارس المحافظة بعد عدة مكاتبات بين المحافظة ومديرية التعليم ووزارة المالية وجار إنهاء إجراءات الصرف.

وأشار "عجلان" في تصريحات صحفية له، إلى أنه سيتم توزيعها على 12 إدارة تعليمية لضخها فى حسابات بطاقات العمال وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت إذ أن صرفها سيتم خلال البطاقة الذكية "الفيزا" بكل إدارة لحل مشاكل العمال وتسيير أمور حياتهم العائلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للكثير من الأسر وغلاء المعيشة.

وهناك معاناة يعيشها عمال المدارس بمحافظة القليوبية مع تأخير رواتبهم بالشهرين والثلاثة أشهر بالرغم من ضعفها حيث تم تعيين العمال بالمدارس بالعقود منذ 2016.