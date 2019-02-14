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اعترافات عصابة قطارات أطفيح: نسرق الجرارات المركونة ونبيعها لتجار الخردة

الخميس، 14 فبراير 2019 04:00 ص
اعترافات عصابة قطارات أطفيح: نسرق الجرارات المركونة ونبيعها لتجار الخردة المتهمون
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم لسرقتهم أجزاء من قطار بالعياط، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة مهمات السكك الحديدية، لبيعها لتجار الخردة.

وأضاف المتهمون أنهم يستخدمون مفاتيح كبيرة الحجم فى فك الأجزاء الحديدية السهل الاستيلاء عليها، حيث يستهدفون القطارات المركونة بأماكن التخزين، ويستولون على محتوياتها.

وقال المتهمون: إنهم قرروا سرقة أجزاء من جرار قطار مركون بمكان التخزين بمحيط قرية المساندة بأطفيح، إلا أنهم تم ضبطهم خلال ارتكابهم الواقعة.

واستنادا لأقوال المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين خلال تفقد الملازم أول مصطفى كمال زكى ضابط مركز شرطة العياط للحالة الأمنية، فتمكن من ضبط كل من "رضا.ر" الشهير بأبو القمصان و"محمد.ر" الشهير بـ "أفيونة، و"عادل.ع" عاطلين، سابق اتهامهم فى عدة قضايا، لتورطهم فى سرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمحطة التخزين، وضبط بحوزتهم 4 تيل فرامل قطار، و2 مسمار، وسلم جرار، ومجموعة من المفكات مختلفة الأحجام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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ضبط 3 عاطلين لسرقتهم أجزاء من قطار بمحطة تخزين فى العياط

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