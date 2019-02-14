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استعدادات بالشرقية لمواجهة التقلبات الجوية.. ومجازاة 36 طبيبًا لتغيبهم

الخميس، 14 فبراير 2019 02:53 م
استعدادات بالشرقية لمواجهة التقلبات الجوية.. ومجازاة 36 طبيبًا لتغيبهم ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الإستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الإستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء  والجهات المعنية  بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

أكد المحافظ، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية  قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

في السياق ذاته، قرر محافظ الشرقية مجازاة  36 طبيبا وفنيًا ومسؤل الحضور والإنصراف بمستشفي الحسينية المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم إذن أو عذر قانوني، ذلك بعد مرور مفاجئ للجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة  على مستشفي الحسينية المركزي  وتبين عدم تواجد المجازيين.


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