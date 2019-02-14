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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الخميس، 14 فبراير 2019 01:34 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.65% رابحا عدد 41.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2533.61 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 210.9 مليون سهم محققة ما قيمته 291.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4179 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفضت 8 أسهم، واستقر 8 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 5.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.89%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 3.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 9.50%، ثم بنك دبى التجارى بنسبة 7.25%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة العربية للطيران بنسبة 6.06%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.65%.
 

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