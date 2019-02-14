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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 14 فبراير 2019 10:23 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 4.57 نقطة ليصل إلى مستوى 8621.79 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.7 مليون سهم بقيمة 431 مليون ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 71 شركة. 
 
وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%.

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