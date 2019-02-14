إقبال على محال الهدايا بالمنوفية.. سعر "دبدوب الفلانتين" 500 جنيه.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تزينت واجهات محال الهدايا والمكتبات بجميع أنحاء قرى ومدن محافظة المنوفية، بالدباديب والبرفانات والهدايا، التى شهدت إقبال المواطنين للاحتفال بـ"الفلانتين".

وقال محمد البربرى، للمرة الأولى أحتفل بالفلانتين وأنا فى غاية السعادة لأن هذا العام أتى وأنا متزوج ولكنى حرصت على شراء هدية الفلانتين، ولم تختلف الأسعار عن العام الماضى كثيرا، متابعا: "أنا مقدرش مجبش الهدية علشان المدام ماتزعلش هو أنا أد زعلها".

وأشارت ليلى منير، "اشتريت هدية الفلانتين لخطيبى أحمد هو نور عينى ودنيتى وحياتى وهدية الفلانتين دى أقل حاجة أقدمها له، ربنا يخليه ليا ومايحرمنيش منه أبدا".

وتابعت "ليلى": الأسعار لم تختلف كثيرًا عن العام الماضى فى كل الهدايا وخاصة الدباديب والبرفانات، لأنها أهم الهدايا التى يحرص على شرائها الفتيات والشباب.

وقال أحمد رجب صاحب محل هدايا، إننا ننتظر عيد الحب كل عام لانتعاش حركة بيع الهدايا لاحتفال الشباب والفتيات بعيد الحب، ويظل طوال الشهر ويعد هذا بالنسبة لنا جميعا كأصحاب محلات هدايا موسم كبير.

وتابع رجب أن أسعار الهدايا لم تختلف كثيرا عن العام الماضى، سوى فى الدباديب والبرفانات، حيث تبدأ أسعار الدباديب من 35 جنيها إلى 500 جنيه كله حسب حجم الدبدوب أما أسعار البرفانات تبدأ من 30 جنيها حتى 700 جنيه.



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محال الهدايا بالمنوفية (3)



محال الهدايا بالمنوفية (4)



محال الهدايا بالمنوفية (5)



محال الهدايا بالمنوفية (6)



محال الهدايا بالمنوفية (7)