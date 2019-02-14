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إصابة 9 عمال بالسويس فى انقلاب أتوبيس أحد المصانع بطريق وادى حجول

الخميس، 14 فبراير 2019 03:09 م
إصابة 9 عمال بالسويس فى انقلاب أتوبيس أحد المصانع بطريق وادى حجول انقلاب أتوبيس- أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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أصيب 9 عمال بأحد مصانع السيراميك بالعين السخنة إثر انقلاب أتوبيس بطريق وادي حجول بالسويس، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى التأمين الصحي.

وتقلى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قوات تأمين الطرق، بإنقلاب أتوبيس بطريق وادى حجول الرابط بين طريق مصر السويس وطريق القطامية التابع لأحد مصانع السيراميك بالعين السخنة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بالسويس لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر طبى بمستشفى التأمين الصحي بالسويس، أن المصابين خرجوا جميعًا بعد الاطمئنان، سوى عامل واحد موجود تحت الملاحظة.

وأضاف المصدر الطبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العامل الذى ما زال موجود تحت الملاحظة هو إبراهيم عبد الغفار إسماعيل، بينما تم خروج 8 مصابين وهم:  محمد سعيد غنيم، وعلى السيد عبد العزيز وإبراهيم عبد الرحمن داوود وأحمد عادل عبد القوى وإسلام إبراهيم فهمى وأحمد مصطفى ماهر وخالد فؤاد محمد ونبوى إبراهيم إبراهيم.


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