إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ثلاث سيارات على صحراوى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 6 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، فى إنقلاب ثلاث سيارات على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، 3 إخطارات منفصلة، من نائبه اللواء عاطف سلامة، أحدهما يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقي القديم، نتج عن الحادث إصابة "أحمد سيد جابر" 22 سنة بكدمات بالجسم و"أشرف سيد جابر" بكدمات وسحجات بالجسم و"سعيد سيد جابر" 30 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، جميعهم يقيمون قرية دموشيا مركز بنى سويف.

فيما أصيب محمد عبدالرحيم 17 سنة عامل من محافظة سوهاج، باشتباه ما بعد الارتجاج، فى إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بحرى، وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف العام لإسعافه، كما انقلبت سيارة ملاكى أعلى نفق سنور بالاتجاه القبلى على الطريق الصحراوى الشرقى ونتج عن الحادث إصابة شخصين.