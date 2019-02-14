إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة شرق رفح

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أصيب فلسطينى بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى وقنابل الغاز تجاه المشاركين فى تظاهرة "الإرباك الليلى" شرق رفح بقطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه تم نقل الفلسطينى إلى المستشفى بعد إصابته بشظية عيار نارى فى القدم وآخرين مصابين بقنابل الغاز خلال قمع الاحتلال لفعاليات "الارباك الليلى" شرقى رفح جنوب القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مكثف صوب عشرات المتظاهرين شرقي مدينة رفح. وأشعل عشرات الشبان إطارات مطاطية وأطلقوا قنابل صوت خلال "الإرباك الليلي" قرب السياج الأمني شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وزعمت مصادر عبرية أنه خلال 10 دقائق ألقيت 30 قنبلة على جنود الاحتلال قرب السياج، دون إصابات في صفوف الجنود.