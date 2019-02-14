video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة شرق رفح

الخميس، 14 فبراير 2019 08:40 م
إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة شرق رفح قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب فلسطينى بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى وقنابل الغاز تجاه المشاركين فى تظاهرة "الإرباك الليلى" شرق رفح بقطاع غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه تم نقل الفلسطينى إلى المستشفى بعد إصابته بشظية عيار نارى فى القدم وآخرين مصابين بقنابل الغاز خلال قمع الاحتلال لفعاليات "الارباك الليلى" شرقى رفح جنوب القطاع.
وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مكثف صوب عشرات المتظاهرين شرقي مدينة رفح. وأشعل عشرات الشبان إطارات مطاطية وأطلقوا قنابل صوت خلال "الإرباك الليلي" قرب السياج الأمني شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وزعمت مصادر عبرية أنه خلال 10 دقائق ألقيت 30 قنبلة على جنود الاحتلال قرب السياج، دون إصابات في صفوف الجنود.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيا فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطينية شمال بيت لحم بذريعة عدم الترخيص

إسرائيل

فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة