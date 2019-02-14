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إخلاء عقارين بالخانكة للحفاظ على أرواح المواطنين

الخميس، 14 فبراير 2019 08:15 م
إخلاء عقارين بالخانكة للحفاظ على أرواح المواطنين أجهزة مجلس مدينة الخانكة
القليوبية - نيفين طه _ إبراهيم سالم
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تمكنت أجهزة مجلس مدينة الخانكة، بالاشتراك مع قوات الشرطة، بتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، الخميس، من تنفيذ 2 قرار إخلاء لأحد العقارات من الأشخاص والممتلكات والشواغل للحفاظ علي أرواح المواطنين وإخلاء باكية لاقامتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 140 لسنة 1956.
 
كما تم عمل حملة ازالة للتعدي على الأراضى الزراعية بعدد 10 حالات وتم التنبية علي المتعادين بعدم البناء مرة أخرى، وتم عمل الإجراءات القانونية للمتعدين.
 
قاد الحملة اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن وطلال ربيع نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة والمقدم محمديوسف نأئب مامورقسم الخانكة والنقيب محمد إمبابى معاون مباحث القسم والنقيب مصطفي إيمان بقسم الشرطة وحسن عادل مدير الإشغالات وبلال الجباس مسؤل الإنارة ووليد كبريت مديرالجمعية الزراعية.
 
 
 
 
 
 
 
 

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