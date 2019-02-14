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أهالى 20 قرية بالشرقية يطالبون برصف الطريق وفتح المياه لرى أراضيهم

الخميس، 14 فبراير 2019 05:00 ص
أهالى 20 قرية بالشرقية يطالبون برصف الطريق وفتح المياه لرى أراضيهم أهالى 20 قرية بالشرقية يطالبون برصف الطريق وفتح المياه لرى أراضيهم
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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طالب أهالى 20 قرية بمنطقة ابراهيم حسن التابعة لوحدة الفرايحة المحلية مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية برصف طريقهم الوحيد الذى يربطهم بأجورهم وفتح مياه النيل لتصل لرى أراضيهم بدلا من ريها بمياه بحر حدوث المحمل بمياه الصرف الصحى.

 

وقال على المهدى السخرى، من اهالى المنطقة حقيقة لا ندرى إلى من نلجأ إلى من نشتكى نحن اهالى قرية ابراهيم حسن وعزبة اباظــــــة و قرية حنورة 1 حنورة 2 وعزبة 11 فلسطين وعزبة ابراهيم ابراهيم حسين وعزبة الديبة وعزبة موسى عوض جعفر نحن جميعا نعيش على طريق واحد هذا الطريق غير ممهد وغير صالح للسير عليه مطلقا توجهنا الى كل المسئولين وطرقنا كل الأبواب.

 

وأضاف أن الطريق فى فصل الشتاء يسبب معاناة كبيرة للأهالى، ويصعب على العمال والموظفين والطلبة الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم، مضيفا "تتعطل كل مظاهر الحياة فى هذه القرى حينما ننظر الى القرى المجاورة والى الامكانيات التى يتمتعون بها ينتابنا بأن قرانا يسكنها أموات".

 

وأوضح محمود سعد شعلة، أن المنطقة لا يصلها مياه الرى وكل الاراضى الزراعية يتم ريها من بحر حدوث الذى يمتلئ بمياه الصرف الصحى بمحافظة الدقهلية وهذا جلب الامراض المتوطنة لكل المزارعين حيث أصيب معظمهم بأمراض الكبد والفيروسات الخطيرة ناهيك عن أمراض الفشل الكلوى التى تفشت بين اهالى المنطقة.

 

وطالب محمد شلبى خليل من أهالى المنطقة وزير الصحة بإرسال لجان لفحص الأهالى صحيا وعلاجهم من تلك الأمراض التى أصابتهم جراء تعاملهم مع مياه الصرف الصحى التى يروون منها أراضيهم ويسقون منها مواشيهم بل ويغتسلون منها بعد الانتهاء من أعمالهم الزراعية، مناشدين وزير الرى بفتح مياه النيل لتصل للمنطقة، ورصف الطريق الوحيد الذى يربط المنطقة بباقى المناطق المحيطة بها.

 

 


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