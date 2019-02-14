أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 14-2-2019

كتب- هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-2-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه.



البورصة تربح 1.1 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 215 مليون ورقة مالية بقيمة 910 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 17.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.09%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 936 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 18834 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند 712 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

بلتون عدل بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى من 103 جنيهات إلى 82.40 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، مبررة ذلك بتوزيع البنك ربع سهم لكل سهم أصلى، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادلة يوم 4 مارس عام 2018 على توزيعات أسهم. عدل بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى من 103 جنيهات إلى 82.40 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، مبررة ذلك بتوزيع البنك ربع سهم لكل سهم أصلى، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادلة يوم 4 مارس عام 2018 على توزيعات أسهم.

وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أنه من المقرر أن يقوم البنك التجارى الدولى بعد توزيع الأسهم، بزيادة رأس المال المُصدر إلى 14,6 مليار جنيه مقابل 11,7 مليار جنيه من خلال إصدار 291.7 مليون سهم تم تسعيرها عند 10 جنيهات للسهم، هذه الزيادة سيتم تسديدها بالكامل من احتياطيات البنك.

مصر للأسمنت اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا، الموازنة التخطيطية للعام الجارى، وسط توقعات بانخفاض الارباح المحققة نتيجة زيادة التكلفة وأعباء التمويل. اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا، الموازنة التخطيطية للعام الجارى، وسط توقعات بانخفاض الارباح المحققة نتيجة زيادة التكلفة وأعباء التمويل.

وأوضح مصر للأسمنت، فى بيان اليوم الخميس، أنها تستهدف تحقيق صافى ربح بعد الضرائب بنحو 53 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 76 مليون جنيه أرباح متوقعة فى نهاية 2018.

وأرجعت الشركة توقعاتها بانخفاض الأرباح خلال 2019 إلى زيادة التكلفة وأعباء التمويل.

يشار أن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 104.39 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.49 مليون جنيه خسائر خلال 2017.