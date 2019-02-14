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أحياء القاهرة تبدأ تحديد أماكن شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية

الخميس، 14 فبراير 2019 11:58 ص
أحياء القاهرة تبدأ تحديد أماكن شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن عددا من الأحياء تقدمت بمخطط للأماكن والساحات المقترحة لوضع شاشات عملاقة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى فازت مصر بتنظيمها. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة، أن من بين الأحياء التى تقدمت بمقترحات لوضع الشاشات، أحياء مصر الجديدة، والمطرية وغرب مدينة نصر وشرق مدينة نصر.
 
 وحدد حى مصر الجديدة برئاسة العميد أحمد أنور 3 ساحات فى نطاق الحى تصلح لوضع الشاشات العملاقة، وهى فى حديقة الميرلاند وحديقة البارليك ومركز شباب العروبة بمصر الجديدة.
 
وحدد مصطفى عبد العزيز الزيات رئيس حى شرق مدينة نصر 4 ساحات لوضع الشاشات فى حديقة الواحة بصقر قريش والحديقة العامة خلف سينما مدينة نصر القديمة ومركز شباب مكرم عبيد وفى مركز شباب العاشر .
 
كما تقدم صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية بمقترح لوضع شاشتان، واحدة بميدان المطرية ووآخرى بميدان المسلة لعرض المباريات.
 
وتقدم اللواء مهندس خميس أبو الفضل رئيس حى غرب مدينة نصر بتحديد ساحتان وهما مركز شباب غرب مدينة نصر وأمام مسجد آل رشدان خلف أرض معرض القاهرة الدولى. 
 
 

 


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