وزير البترول يسلم جائزة المركز الأول لرئيس شركة كويت انرجى

أسماء أمين

سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جائزة المركز الأول لرئيس شركة كويت انرجي المهندس كمال الصاوى، وتم اختيار المشروع المقدم من فريق شركة كويت انرجى للفوز بالمركز الأول والجائزة المقدمة من المؤتمر.

وذلك خلال الجلسة الفنية لعرض التجارب المتميزة فى مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2019، بحيث استعرض فريق عمل شركة كويت انرجى تجربة أعمال تنمية الحقول المتقادمة فى إطار تطبيق قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وعرض فريق عمل شركة إنبى تجربته فى مشروع تدوير المخلفات الصلبة والتى تمت الاستفادة منها فى إنتاج العديد من المنتجات المختلفة وإعادة استخدامها انطلاقا من الالتزام بتطبيق السياسات البيئية وقواعد التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة عرضا لتجربة شركة بيكرهيوز العالمية للتدريب التفاعلى ثلاثى الأبعاد الخاص بالأمن والسلامة والصحة المهنية والذى يعتمد على التدريب التكنولوجي الكامل مما يوفر محاكاة فعلية لظروف العمل.