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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:13 م
وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن إرهابيًا مطلوبًا سلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست، أقصى جنوبى البلاد، وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتى ذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان لها اليوم- أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش، سلم الإرهابى بن بيلة عبد الله وكنيته "أبو عبد الله" نفسه، أمس للسلطات العسكرية بولاية تمنراست"، مشيرة إلى أن الإرهابى كان قد انضم للجماعات الإرهابية سنة 2017.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش فى تمنراست وبرج باجى مختار (جنوب) وجانت بولاية إليزى (جنوب شرق) ضبطت 32 منقبًا عن الذهب ومهربين اثنين وضبطت 5 شاحنات ومركبتين رباعيتى الدفع و91 مولدًا كهربائيًا و46 مطرقة ضغط و14 ألف لتر من الوقود و11,164 طن من خليط الحجارة وخام الذهب وأغراض أخرى.

وأوضح البيان أن قوات الجيش ضبطت خمسة تجار مخدرات بحوزتهم (35,5) كيلوجرام من المخدرات فى ولايات البليدة (شمال) وتلمسان وسيدى بلعباس (شمال غرب)، فى حين أوقف عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) شخصا بحوزته 3 طائرات دون طيار بغرداية (جنوب شرق) بالإضافة إلى توقيف (26) مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة آخرى بكل من عين قزام (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والأغواط (وسط).

 


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الجزائر

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