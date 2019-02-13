موجز6.. السيسى يوجه بأهمية اتباع أعلى المعايير فى إنشاء الجامعات الجديدة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بأهمية اتباع أعلى المعايير الدولية فى إنشاء الجامعات الجديدة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

تجرى اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، أعمال تطوير وتوسعة لطريق الإسماعيلية الصحراوى تقاطع سعد الدين الشاذلى، وحتى مناطق التعمير بطول 5 كيلو تستمر لمدة 4 ا، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية، مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "ليكيلا باور" لإنشاء مشروع محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) فى منطقة خليج السويس، وذلك بحضور، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجيفرى آدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة، ووقع البروتوكول كل من المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكريس انطونوبولوس رئيس شركة ليكيلا باور.

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن إعداد دستور جديد للبلاد شامل قد يكون مثار نقاش وبحث فى يوم من الأيام.

تستكمل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير من دورها بالعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض العمل 2 مارس المقبل.

قام الأمير وليام، نجل ولى العهد البريطانى، بزيارة إلى أحد المطاعم فى العاصمة البريطانية لندن، حيث شارك العاملين بالمطعم فى عمل بعض الساندوتشات، وتقديمها للزبائن.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم إدخال تخصصين جديدين للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتتضمن القسطرة الطرفية والقسطرة المخية خاصة وأن القسطرة المخية تكلفتها غالية .

بمجرد أن تعلم المرأة أنها حامل تبدأ فى المتابعة مع أحد أطباء النساء وكذلك تتبع نظاما صحيا يناسب حالة الحمل، اعتمادا على تعليمات الطبيب، وتستمر المتابعة الدورية مع الطبيب حتى الشهر التاسع، ولكن ثمة حالات ولادة تكون غريبة، ففى بريطانيا دخلت امراة المستشفى من أجل العلاج بسبب التعفن فى الدم، أدى بها لغيبوبة، وبعد أن أفاقت من الغيبوبة وجدت أنها أنجبت طفلة، حيث لم تكن تعلم أنها حامل من البداية.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلمانى وصلاحيات البرلمان.

تجوب الدراجات البخارية و الخدمات التابعة لقسم مرور الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة، جميع شوارع المحافظة لمنع أى تكدسات أو زحامات مرورية على مدار اليوم بالكامل، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى لإشعار المواطنين بالتواجد المرورى الفعال .

أعلنت النائبة الشابة نهى الحميلى، وهى أصغر نائبة تحت قبة البرلمان، موافقتها على التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى تحصل على الكلمة فيها بقاعة الجلسة العامة تحت قبة البرلمان.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس حى الموسكى، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، فى اتهامه بتلقى رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التى يمكن أن تقود الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، لذلك تحرص الحكومة ممثلة فى جهاز المشروعات فى إتاحة تمويلات لكافة المشروعات الواعدة ومساندتها تمويليا وفنيا، وفيما يلى أهم معلومات عن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018

شهد النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – ديسمبر) 2018/2019 تحقيق الموازنة للعديد من المؤشرات الإيجابية التى اعتبرها وزير المالية تعبر عن مستهدفات الحكومة وصندوق النقد الدولى، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه.

لم تمر أيام على الآنتقادات الواسعة التى شهدتها إحدى دور الأزياء العالمية بعد طرحها لقطعة ملابس وصفها الكثير بأنها عنصرية، حتى عادت الشركة من جديد إلى مرمى النيران بعد طرحها زوج من الأحذية الرياضية بسعر باهظ للغاية، وصل إلى 800 دولار أى ما يعادل 14 ألف جنيه مصرى.

أعلن المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفى عن الفعاليات والجلسات، التى سيتضمنها المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية لعام 2019 المزمع انعقاده خلال الفترة من 16 حتى 19 فبراير الجارى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأربعاء، مجلس أمناء، ومجلس الإدارة التنفيذى للجامعة الأمريكية فى القاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس الأمناء، والسفير فرانسيس ريتشاردونى، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.