مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر نشوب حريق فى مستودع بطوكيو

طوكيو (أ ش أ)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل مستودع فى (أوتا ورد) بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رجال الإطفاء تلقوا اتصالا طارئا للإبلاغ عن حريق فى مستودع تستخدمه شركة تابعة لشركة كبرى للمأكولات البحرية، وتم السيطرة على الحريق بعد خمس ساعات ونصف الساعة.. مشيرة إلى أن الحريق تسبب فى تعطيل بعض الرحلات بمطار (هانيدا) المجاور.

وأفادت إدارة الإطفاء فى طوكيو بأن 4 أشخاص آخرين تم إنقاذهم من سقف المستودع بطائرة (هليكوبتر)، وإرسال أكثر من 50 سيارة إطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق.

وأجبرت النار مطار (هانيدا) على التوقف مؤقتا عن استخدام أحد مدرجاته الأربعة، مما تسبب فى تأخيرات لبعض الرحلات، وذلك وفقا لوزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة.. فيما تواصل الشرطة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.