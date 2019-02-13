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مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:36 م
مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية جثة- أرشيفية
كتب نيفين طه
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لقى شخص مصرعه أثناء عبوره شريط السكك الحديدية بمدينة قليوب إثر سقوطه أمام القطار، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى قليوب المركزى وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار فى قليوب وتبين أنه عند عبور الشخص لشريط السكة الحديد سقط على القضبان، وصدمه قطار "الإسكندرية – القاهرة" فلقى مصرعه فى الحال.

وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى قليوب المركزى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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