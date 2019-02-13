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مصرع سيدة حامل فى حادث دهس بسيارة ميكروباص غرب الإسكندرية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:28 م
مصرع سيدة حامل فى حادث دهس بسيارة ميكروباص غرب الإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقت سيدة مصرعها، فى حادث دهس بسيارة ميكروباص بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وتم إبلاغ قسم شركة مينا البصل، واستدعاء الإسعاف، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد محاولات لإنقاذها، ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بالواقعة، وتم الانتقال لموقع الحادث، وتبين بالفحص أن "م.ص" 33 سنة سائق، أثناء قيادة لسيارة ميكروباص، ومحاولة تشغيلها لوجود عطل فنى فيها، لم يستطع إيقافها، وقام بدهس "أسماء.م.ح" 27 سنة ربة منزل.

كما تبين، أن المجنى عليها كانت حامل بالشهر السادس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3357 لسنة 2019، وتم القبض على المتهم، وتحويله للنيابة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستكمال استماع اقوال المتهم، والقبض على الميكانيكى المتواجد أثناء الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

 


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