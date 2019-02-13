محافظ الدقهلية يستعرض مع شركة فرنسية إنشاء مترو أنفاق المنصورة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مع وفد الشركه الفرنسية التى تقوم بإعداد الدراسات الخاصة بمترو الأنفاق لمدينة المنصورة وحضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، والمهندس خالد نصر رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، ورؤساء الاحياء وممثلين عن إدارات المرور والتخطيط العمرانى.

واستمع شاروبيم لعرض المسئولين بالشركة الفرنسية عن آخر ما توصلت إليه الدراسات التى أعدتها الشركة عن حركة النقل والخطوط المقترحة وكثافة الركاب على هذه الخطوط، وطلب المحافظ بمراجعة الأرقام التى تم إعداد الدراسات على أساسها خاصة عدد السكان فى مدينتى طلخا والمنصورة شارف على المليون نسمة وفقا للتعداد الأخير للسكان.

وقدمت الشركة الفرنسية عرضا شاملا للخطوط المقترحة لمترو أنفاق المنصورة، و طلب الدكتور كمال شاروبيم ضرورة الأخذ فى الاعتبار وجود مساحة 10 أفدنة، يتم حاليا إجراء الدراسات الخاصة لتصبح موقفا عاما للسيارات، واقترح ممثلو الشركة إنشاء 3 خطوط للمترو، الأول من داخل مدينة طلخا مرورا بنهر النيل حتى سندوب، والخط الثانى من منطقة الجامعة مرورا بشارع قناة السويس وحتى شارع الدراسات، أما الخط الثالث فهو خارج من خارج منطقة الجامعة مارا بمبنى المحافظة وحتى اولنجيل ثم يعبر النيل إلى مدينه طلخا.

وتقدمت الشركة باقتراح آخر يتضمن إنشاء خطين فقط من خلال ربط محطة سكة حديد بالخطين وقالت مندوبة الشركة الفرنسية إن شركتها قامت بعرض الاقتراحات على الهيئة القومية لمترو الأنفاق أمس الثلاثاء.