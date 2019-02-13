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متحدث الرئاسة: إفريقيا تشهد تحولات كبيرة وبرنامج الإصلاح سينتهى بنجاح فى يونيو

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:53 م
متحدث الرئاسة: إفريقيا تشهد تحولات كبيرة وبرنامج الإصلاح سينتهى بنجاح فى يونيو السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب محسن البديوى
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أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القارة الإفريقية تشهد تحولات كبيرة، حيث تتناول مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، الملفات المتعلقة بالخدمات والتعليم والبنية الأساسية، ودمج القارة اقتصاديا وتجاريا وتفعيل المنطقة القارية للتجارة، مضيفا: "مصر أكبر دول العالم صاحبة التمثيل الواسع بإفريقيا".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى نتاج عمل ومجهود عظيم، مشيرًا إلى أن منظمة الوحدة الإفريقية كان هدفها فى البداية مكافحة الاستعمار والاحتلال بالقارة قبل أن يتطور الأمر إلى "الاتحاد الإفريقى، ومرحلتيه الأولى تضمنت حل الصراعات والحروب، ثم مرحلة التنمية.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة التعامل بشفافية واحترام ومصلحة مشتركة مع عدم التدخل فى شئون الآخرين، مضيفًا: "مصر مرت بمشاهد مؤلمة، ثم تحولت 180 درجة إلى الاستقرار والأمن والانطلاق إلى مشاريع قومية كبيرة".

 

وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى سينتهى بنجاح فى يونيو القادم، وسيكون نموذج لتعاون صندوق النقد الدول مع الدول الأخرى، وهذا بشهادة الأجانب.


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