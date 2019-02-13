فيديو وصور.. هنا المستقبل.. الإنسان الطائر آخر اختراعات دبى

كتبت ريهام عبد الله

لطالما كان الطيران حلم راود الإنسان الأول على الدوام، وعلى الرغم من فشل محاولاته الأولية للطيران، إلا أن البشرية واصلت محاربتها لتحقيق الحلم الأول وهو الطيران، حتى أصبحت الطائرات التى تتحدى الجاذبية أمر طبيعي وعادي.



الإنسان الطائر

مدينة دبى، وقيادتها يصرون أن تكون دبى درة المدن العالمية، ومقصد لمحبى الإبداع والاختراعات على اختلافاتها، وأن يكون الترحال لها، رحلة للمستقبل، حيث تكون التكنولوجيا والاختراعات روتين يومى.

"الإنسان الطائر" أحد الاختراعات المتواجدة فى دبى، والذى يصر على تحقيق حلم الإنسان الأول، فى الطيران منفردا، وليس بطائرة، إذ يرتدى الشخص بدلة مجهزة، وخوذة للرأس، ويعتمد على تكنولوجيا، تدفع الشخص لأعلى، وكأن الشخص مزود بموتور كطائرة إنسانية، كما تزوده بأجنحة لحفظ توازنه.



اخر اختراعات دبى



الإنسان الطائر

التجربة الفريدة من نوعها، دعت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، على نشرها، وعلق عليها :"هنا المستقبل".