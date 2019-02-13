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فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم السهو عن صلاة جهرية حتى الصباح

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:23 م
فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم السهو عن صلاة جهرية حتى الصباح دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء فى نصه: (إذا سهوت عن صلاة جهرية حتى الصباح فهل أجهر بها أم أسر؟).
 
 
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: ( صلاة العشاء صلاة جهرية، وصلاة الصبح أيضا صلاة جهرية لو استيقظ الإنسان فى وقت الصبح من الفجر حتى طلوع الشمس، فعليه أن يصلى العشاء جهرا لأنها صلاة جهرية، وصلاة الفجر أيضا جهرية، إما إن فاتته صلاة جهرية وصلاها فى ميعاد أخرى سرية فعليه أن يصليها سرية كصلاة موعدها).
 

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الافتاء

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حكم السهو عن صلاة جهرية




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