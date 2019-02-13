video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عقوبات أمريكية جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:38 م
عقوبات أمريكية جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
إضافة تعليق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 إيرانيين و مؤسستين إيرانيتين.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن واشنطن تتهم ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثورى الإيراني، موضحة أن الضابطة المتهمة بالتجسس قدمت معلومات عن زملائها، وكشفت أسماء شخصيات أمنية لإيران.

وقالت الوزارة إن الضابطة تدعى مونيكا وايت، والمعلومات التى قدمتها الضابطة المتهمة لإيران قد تسبب ضررا أمنيا بالغا.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسات على صلة بالضابطة الأمريكية المتهمة بالتجسس، لافتة إلى إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية ومرافق حيوية بهجمات إلكترونية.

كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أمريكيين، مؤكدة إن الحرس الثورى استخدم مؤتمرات "الأفق الجديد" للتجسس وتجنيد العملاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

عقوبات أمريكية جديدة

9 إيرانيين

مؤسستين إيرانيتين




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة