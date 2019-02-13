عقوبات أمريكية جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين

واشنطن /أ ش أ/

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 إيرانيين و مؤسستين إيرانيتين.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن واشنطن تتهم ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثورى الإيراني، موضحة أن الضابطة المتهمة بالتجسس قدمت معلومات عن زملائها، وكشفت أسماء شخصيات أمنية لإيران.

وقالت الوزارة إن الضابطة تدعى مونيكا وايت، والمعلومات التى قدمتها الضابطة المتهمة لإيران قد تسبب ضررا أمنيا بالغا.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسات على صلة بالضابطة الأمريكية المتهمة بالتجسس، لافتة إلى إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية ومرافق حيوية بهجمات إلكترونية.

كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أمريكيين، مؤكدة إن الحرس الثورى استخدم مؤتمرات "الأفق الجديد" للتجسس وتجنيد العملاء.