ضبط 6 متهمين بينهم 3 موظفين بالتموين بالاستيلاء على 3,5 مليون جنيه بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 6 متهمين بينهم 3 موظفين بالتموين و3 من أصحاب المخابز، لتسهيلهم الاستيلاء على 3,5 مليون جنيه بعد تقديم أصحاب المخابز أوراق وشيكات مزورة تثبت سدادهم للمبلغ.

كانت تحريات أجهزة الأمن قد توصلت لقيام 3 من أصحاب المخابز بكفر الزيات بتقديم شيكات بنكية مزورة وأوراق مزورة تفيد سدادهم 3,5 مليون جنيه لخزينة الدولة بمساعدة 3 موظفين بمديرية التموين، وتقاعس الموظفين وتسهيل الاستيلاء على المبلغ، وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.