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الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:47 م
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ضبط 6 متهمين بينهم 3 موظفين بالتموين بالاستيلاء على 3,5 مليون جنيه بالغربية

الأربعاء، 13 فبراير 2019 11:16 م
ضبط 6 متهمين بينهم 3 موظفين بالتموين بالاستيلاء على 3,5 مليون جنيه بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 6 متهمين بينهم 3 موظفين بالتموين و3 من أصحاب المخابز، لتسهيلهم الاستيلاء على 3,5 مليون جنيه بعد تقديم أصحاب المخابز أوراق وشيكات مزورة تثبت سدادهم للمبلغ.
 
كانت تحريات أجهزة الأمن قد توصلت لقيام 3 من أصحاب المخابز بكفر الزيات بتقديم شيكات بنكية مزورة وأوراق مزورة تفيد سدادهم 3,5 مليون جنيه لخزينة الدولة بمساعدة 3 موظفين بمديرية التموين، وتقاعس الموظفين وتسهيل الاستيلاء على المبلغ، وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

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